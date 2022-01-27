Booking.com назвав найгостинніші місця планети

У подорожах важливими є не тільки нові враження, але й комфортні умови для відновлення після дня, повного пригод. ДІП розповість, які місця на планеті були визнані найбільш гостинними для туристів.

Рейтинг було складено порталом Booking.com. Для складання використовувалися результати премії Traveller Review Award – лідирують місця з найбільшою часткою місць розміщення, які отримали цю нагороду.

Стародавнє печерне місто Матера в Італії, яке очолив рейтинг, відоме скальними поселеннями, які потрапили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На другому місці розташувався словенський Блед, на третьому – тайванський Тайдун, переможець 2020 року. Також у рейтингу опинилися грецький Нафпліон, Толедо в Іспанії, Монті-Верді у Бразилії, бельгійський Брюгге, Нуса-Лембонган в Індонезії, Понта-Делгада на Азорських островах. Замикає топ-10 в’єтнамський Хойан.

Крім того, Booking.com окремо назвав найгостинніші регіони планети, що знаходяться на шести континентах. Другий рік поспіль найкращими стали Тайдун (Тайвань), Тасманія (Австралія) та Нова Шотландія (Канада). Переможцем визнано Горенський регіон у Словенії.