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АвстраліяТуризм

“Бомба”, – сказав пасажир на борту літака і потрапив до психіатричної лікарні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Австралійцю, за інформацією 9News, було звинувачено після загрози вибухом на борту. Пасажирський літак, що прямував до Перту, змушений був повернутися до Сінгапуру у супроводі винищувачів.

Рейс Scoot бюджетної авіакомпанії TR16 вилетів із аеропорту Чангі у Сінгапурі та попрямував до столиці Західної Австралії. Приблизно через 40 хвилин після зльоту, ймовірно, було виголошено загрозу вибухом. Повідомляється, що 30-річний австралієць Кевін Френсіс Хокінс сказав члену екіпажу, що має бомбу, а потім кілька разів повторив це.

“Було отримано сигнал про наявність бомби на борту нашого літака”, – сказав капітан пасажирам, додавши: “Будь ласка, не турбуйтеся, ми вважаємо, що це хибне повідомлення”.

Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен оголосив у своєму акаунті на Facebook, що два винищувачі F-15SG були відправлені в повітря, щоб супроводжувати рейс Scoot назад до аеропорту Чангі.

Згідно з закордонними ЗМІ, одразу після приземлення Хокінса затримали, він перебуває у Сінгапурському інституті психічного здоров’я. Суд розгляне його справу 27 жовтня. Австралійцю загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 500 тисяч сінгапурських доларів.

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