Блокчейн-технологія виходить за рамки криптовалют, тепер вона і в туризмі

За останні кілька років технологія блокчейн (Blockchain) викликала великий інтерес у багатьох секторах економіки. Багато в чому це пов’язано з тим, що використання даного алгоритму може радикально змінити спосіб проведення транзакцій, підвищивши прозорість і безпеку.

Фактично, сьогодні можна оплачувати авіаквитки або інші туристичні послуги криптовалютою. Це є якісним стрибком для туристичної індустрії.

Відстеження багажу

Технологія блокчейн може бути надзвичайно цінною при відстеженні переміщення багажу, особливо коли мова йде про міжнародні поїздки.

У багатьох випадках багаж клієнта переходить з рук в руки кілька разів під час поїздки. Використання децентралізованої бази даних значно спрощує обмін даними відстеження між компаніями.

Ідентифікаційні послуги

Послуги з ідентифікації надзвичайно важливі для індустрії туризму, і блокчейн потенційно може стати стандартом для зберігання цієї інформації.

При такому використанні технологія може значно скоротити час реєстрації або черги в аеропорту, оскільки просте сканування відбитка пальця або сітківки ока може замінити необхідність в множинних документах.

Безпека і відстеження платежів

Можливо, найбільш важливе використання технології блокчейн в готельному бізнесі, туризмі та індустрії подорожей пов’язано з платежами.

Тут його додатки можуть варіюватися від функції глобальної бухгалтерської книги, що спрощує і захищає платежі, до можливості туристичним агентствам приймати платежі в криптовалюті.

Програми лояльності

Нарешті, багато туристичних агентств впроваджують програми лояльності для заохочення своїх клієнтів.

Блокчейн також може допомогти з цими програмами лояльності, спрощуючи процес, дозволяючи клієнтам більш зручний доступ до інформації про свої баланс / бонуси і т.д. і спрощуючи розподіл токенів. Технологія також надзвичайно корисна в боротьбі з шахрайством в цій області.