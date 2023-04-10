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Бійка за туристів між місцевими жителями та мафією у Таїланді потрапила на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бійка за туристів між місцевими жителями та мафією у Таїланді потрапила на відео

Конфлікт між місцевими жителями та мафією в Таїланді потрапив на відео: злочинні елементи хотіли перехопити джерело заробітку — сторони влаштували бійку.

За інформацією The Thaiger, інцидент стався на острові Ко-Лан. За словами місцевого мешканця, на нього напали понад 10 членів мафіозної банди.

“Відео з бійкою виставив у мережу один із учасників бійки, а жертвою побиття став 31-річний Конгкот. Причина нападу — конкуренція”, – пише джерело.

Ресурс доповнює, що Конгкот працює на пристані Балі Хай. Це дуже популярне місце серед туристів, які хочуть сфотографуватися на тлі заходу сонця або покататися на катері.

“Саме такими прогулянками займається потерпілий чоловік: він катає гостей на швидкісних човнах за 250 бат. Згідно з взаємною домовленістю, всі оператори катерів на пірсі пропонують одну ціну”.

Проте, за словами Конгкота, домовленістю втрутилася місцева мафія. Вони почали пропонувати морські прогулянки за 200 батів і навіть намагалася переконати туристів, які вже забронювали квитки в інших операторів, купувати квитки у них. Бандити погрожували, залякували конкурентів та вдавалися до насильства”, – доповнює видання.

“Вони не бояться закону та влади. Незважаючи на неодноразові напади, їх ніколи не заарештовували”, – сказав автор ролика.

Зважаючи на ролик, деякі місцеві жителі намагалися зупинити нападників, але ті продовжували бити чоловіка на очах туристів.

Конгкот звернувся до інформаційних агентств із проханням поширити його історію, щоб відповідні органи нарешті розпочали розслідування. І це не єдиний випадок у світі, коли у сферу туризму втручаються злочинні групи.

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