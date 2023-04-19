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Авіаперевізник Ryanair готовий швидко відновити роботу в Україні після завершення війни і назвав терміни

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що авіаперевізник готовий швидко відновити роботу в Україні після завершення бойових дій та відкриття повітряного простору над країною.

Як пише Bloomberg, Ryanair найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які переважно знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

За словами О’Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів та розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

Він переконаний, що відновлення України надасть величезну можливість для європейського бізнесу та авіація відіграватиме ключову роль.

“Росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді”, – каже він, додаючи, що літаки стануть ключовим способом пересування.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, як каже гендиректор, прагнутиме здобути першість.

Відкриття авіапростору над Україною – що треба знати

Напередодні Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) у звіті заявила, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії, ймовірно, діятимуть до 2029 року. Песимістичний прогноз розпалив дискусію про відкриття неба над Україною, закритого через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

Експерти наголошували, що поки що “Украерорух” не може дати чітких прогнозів щодо того, що відбуватиметься з повітряним простором. У ДП запевнили, що український повітряний простір буде відкрито одразу після перемоги України.

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