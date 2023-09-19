Авіакомпанії почали зважувати пасажирів перед посадкою

Тайська авіакомпанія Bangkok Airways почала зважувати пасажирів разом із ручною поклажею перед посадкою в літак. Про це повідомляється на офіційному сайті перевізника.

Bangkok Airways з 15 вересня по 31 жовтня збиратиме інформацію про середню вагу своїх клієнтів. У заяві наголошується, що ці дані необхідні співробітникам іноземної авіакомпанії, щоб підтвердити, що фактична вага не перевищує обмеження максимальної злітної маси.

Як стверджує авіакомпанія, анонсоване дослідження має важливе значення для безпеки та ефективності польоту.

“Ми гарантуємо, що інформація буде конфіденційною і використовуватиметься для оновлення стандартної інформації про вагу пасажирів та багажу”, – наголосили представники перевізника.

Нагадаємо, з 28 серпня у Південній Кореї почали зважувати пасажирів перед посадкою у літак. Розпорядження надійшло з Міністерства транспорту та стосується всіх авіаперевізників країни.