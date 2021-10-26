Авіакомпанії масово відмовляються від польотів до Таїланду, незважаючи на його відкриття для туристів

Іноземні перевізники масово повертають слоти до аеропортів Таїланду – тобто, відмовляються від польотів через «повну невизначеність», навіть незважаючи на формальне відкриття кордонів Королівством з 01 листопада. Таку оцінку озвучили у тайських ЗМІ. Згідно з виданням The Tiger, керуючий директор Airports of Thailand Нітінай Сірісаматтхакарн заявив, що міжнародні перевізники повернули близько 80% своїх слотів в аеропортах Таїланду. За його словами, йдеться про період з 31 жовтня до 26 березня – тобто. про весь високий туристичний сезон для Королівства.

«Це вказує на те, що авіакомпанії не впевнені в якомусь швидкому відновленні в авіаційному секторі. Слоти аеропорту – це дозволи на посадку та зліт, які власники аеропортів надають авіакомпаніям. Від скасування постраждали всі 6 міжнародних аеропортів Таїланду – Суварнабхумі, Дон Муанг, Пхукет, Хат’яй, Чіангмай та Чіанграй», – зазначає експерт. При цьому в аеропорту Бангкока Дон Муанг авіакомпанії відмовилися від 100% своїх слотів, а 70% повернули до Суварнабхумі.

«Авіаційний сектор Таїланду досяг свого найнижчого рівня в період з липня до вересня цього року, коли уряд призупинив усі регулярні рейси, щоб взяти під контроль ситуацію з Covid-19. Протягом цього періоду шість міжнародних аеропортів приймали в середньому 50 пасажирів на день», – додав тайський авіачиновник. При цьому після початку зняття обмежень у вересні ця цифра підскочила до 30 тис. осіб на день.

У прогнозах пан Нітінай намагається зберегти оптимізм і сподівається, що в найближчі 2 роки авіаційний сектор поступово відновлюватиметься. А поки що «Аеропорти Таїланду» вже зазнали збитків у розмірі 11 мільярдів бат протягом перших 9 місяців 2021 року.