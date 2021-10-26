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Авіакомпанії масово відмовляються від польотів до Таїланду, незважаючи на його відкриття для туристів

Гліб Парфененко
Авіакомпанії масово відмовляються від польотів до Таїланду, незважаючи на його відкриття для туристів

Іноземні перевізники масово повертають слоти до аеропортів Таїланду – тобто, відмовляються від польотів через «повну невизначеність», навіть незважаючи на формальне відкриття кордонів Королівством з 01 листопада. Таку оцінку озвучили у тайських ЗМІ. Згідно з виданням The Tiger, керуючий директор Airports of Thailand Нітінай Сірісаматтхакарн заявив, що міжнародні перевізники повернули близько 80% своїх слотів в аеропортах Таїланду. За його словами, йдеться про період з 31 жовтня до 26 березня – тобто. про весь високий туристичний сезон для Королівства.

«Це вказує на те, що авіакомпанії не впевнені в якомусь швидкому відновленні в авіаційному секторі. Слоти аеропорту – це дозволи на посадку та зліт, які власники аеропортів надають авіакомпаніям. Від скасування постраждали всі 6 міжнародних аеропортів Таїланду – Суварнабхумі, Дон Муанг, Пхукет, Хат’яй, Чіангмай та Чіанграй», – зазначає експерт. При цьому в аеропорту Бангкока Дон Муанг авіакомпанії відмовилися від 100% своїх слотів, а 70% повернули до Суварнабхумі.

«Авіаційний сектор Таїланду досяг свого найнижчого рівня в період з липня до вересня цього року, коли уряд призупинив усі регулярні рейси, щоб взяти під контроль ситуацію з Covid-19. Протягом цього періоду шість міжнародних аеропортів приймали в середньому 50 пасажирів на день», – додав тайський авіачиновник. При цьому після початку зняття обмежень у вересні ця цифра підскочила до 30 тис. осіб на день.

У прогнозах пан Нітінай намагається зберегти оптимізм і сподівається, що в найближчі 2 роки авіаційний сектор поступово відновлюватиметься. А поки що «Аеропорти Таїланду» вже зазнали збитків у розмірі 11 мільярдів бат протягом перших 9 місяців 2021 року.

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