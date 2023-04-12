Американський турист дивом вижив після падіння із 15-метрової висоти на гірськолижній трасі

Йдеться про лижника-екстремала: він зняв свій смертельний політ на відео.
Ролик із небезпечним стрибком у TikTok виклав друг екстремалу, лижник Рід О’Брайєн. За його інформацією, відео знято на одній із гірськолижних трас у Європі.
“Ось як виглядає випадкове падіння з 50-футової скелі… Мій друг надіслав мені це і сказав: “Очевидно, вони не відзначають скелі в Європі”.
Подивіться, як він мало не приземлився на камінь, якби він вчасно не підстрибнув, все могло б закінчитися дуже погано», – написав О’Брайєн.
Пост викликав обговорення в мережі: одні були шоковані тим, як лижнику вдалося уникнути серйозних травм, а інші не підтримали ризиковану поведінку екстремалу.
@icouldskithat This is what accidentally falling off a 50 foot cliff looks like… my friend sent me this and goes “apparently they dont mark cliffs in europe” LOOK how close he is to landing on the rock below, if he hadnt half-jumped it could have gone baddddddly #ski #skitok #skiing #snow #fyp #powder #skicrash #gopro #gopromax ♬ original sound – Reid O’Brien
“Щасливчик!”
“Він міг померти, ударившись об це каміння головою або спиною”.
“Що якби ця скеля була вищою!”
Декілька користувачів звернули увагу на різницю в правилах безпеки на гірськолижних курортах Європи та США.
“Чому на обриві немає жодної позначки? За це можна подати до суду”, – запитав один із передплатників.
“У Європі (власники траси) несуть відповідальність тільки за зазначені схили. Все, що знаходиться за межами зазначеної траси, на ваш страх та ризик”, – відповів йому інший користувач.
“Якщо ви не знаєте місцевість, найміть гіда. Візьміть із собою лавинний датчик, лопату та щупи”, – порадив коментатор.
Інші люди вирішили з гумором поставитися до відео — автора посту витончено підкололи.
“Мабуть, у Європі скелі ніяк не позначають”, але ж ми не говоримо, що ножі гострі або гаряча кава”, – пожартував користувач.
Сам ролик супроводжується важливим нагадуванням, що “всі трюки на відео виконані професіоналами”.