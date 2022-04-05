Американський сервіс “кинув” на гроші всіх російських туристів

Сервіс бронювання Airbnb пішов з Росії та Білорусії “не безкоштовно”: як повідомляє Teдegram-канал Baza, сервіс наостанок “кинув” сотні російських туристів, знявши броні і не повернувши кошти за ці бронювання. При цьому в самих правилах сервісу нинішня ситуація підпадає під визначення форс-мажору, а крім того керівництва сервісу колись обіцяло, що всі бронювання, зроблені росіянами та білорусами до 4 квітня, сервіс відпрацює.

При цьому йдеться про досить серйозні суми – канал наводить скарги користувачів, у яких на рахунках зависло від 40 тис. до 100 тис. рублів, виплачених за броню. Йдеться про бронювання, зроблені в лютому-березні, до того, як сервіс пішов з Росії. “Airbnb сам скасував бронювання, гроші не повернули”, – скаржаться постраждалі.

При цьому постраждалі туристи окремим пунктом зазначають, що у правилах сервісу йдеться про те, що «обмеження на державному рівні» визнаються як привід для форсмажора та повернення грошей. Проте туристам готові повернути гроші лише бонусами – якими ті, очевидно, не можуть скористатися. І, як додають туристи «знущально повідомляє: тільки так ми можемо зберегти ваші кошти». «Здається мені, цей сервіс пішов із Росії, привласнивши всі наші гроші», – додають постраждалі.