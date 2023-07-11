Аерофоби зможуть скористатися гарячою лінією для спілкування з пілотами

Тепер позбавитися страху перед польотом можна через спілкування з командиром корабля. Група американських пілотів запустила сервіс Dial A Pilot, через який пасажири з аерофобією можуть зателефонувати льотчикам.

Як повідомляє портал Travel and Leisure, сервіс Cue Dial A Pilot для “наляканих пасажирів” було запущено цього року. Тепер ті, хто боїться літати, можуть викликати пілота, щоб заспокоїти нерви.

Як виявилося, група з кількох пілотів почала пропонувати занепокоєним друзям та знайомим 15-хвилинні дзвінки, щоб пояснити все, що відбувається з моменту зльоту до посадки. З їхньої ініціативи народилася більша ідея.

Автор ноу-хау – пілот Кайл із більш ніж десятирічним досвідом роботи у великій американській авіакомпанії – розповів виданню, що ідея з’явилася після розмови з його невісткою.

“Вона завжди дзвонила мені перед польотом. І ми говорили про турбулентність. Ми говорили про літаки та кращий час доби для польотів. Ми говорили про те, звідки беруться різні шуми під час польоту”, – розповідає автор затії.

Потім, поспілкувавшись з іншим пілотом, він зрозумів, що не самотній у поясненні тонкощів авіаперельотів.

“Пілоти, які добре розуміють свою справу, люблять розмовляти з пасажирами та будуть раді надати свою допомогу”, – додав пілот.

Послуга проста. “Все, що вам потрібно зробити, це зайти на сайт сервісу і замовити 15-хвилинний дзвінок у зручний час. За 50 доларів пасажира, що нервує, підключать до пілоту, який керує всім, від “приміських літаків до далекомагістральних” Боїнгів”, уточнює подробиці джерело.

За словами самого автора ідеї Кайла, питання, що найбільш часто ставляться, стосуються турбулентності і того, що станеться з літаком, якщо двигун вийде з ладу.

“Турбулентність, безумовно, є питанням номер один, і причина цього зводиться до нерозуміння того, чому виникає турбулентність і що її викликає”, – підсумував він.