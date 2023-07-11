Всі розділи
ГоловнаТуризмАерофоби зможуть скористатися гарячою лінією для спілкування з пілотами
Туризм

Аерофоби зможуть скористатися гарячою лінією для спілкування з пілотами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Аерофоби зможуть скористатися гарячою лінією для спілкування з пілотами

Тепер позбавитися страху перед польотом можна через спілкування з командиром корабля. Група американських пілотів запустила сервіс Dial A Pilot, через який пасажири з аерофобією можуть зателефонувати льотчикам.

Як повідомляє портал Travel and Leisure, сервіс Cue Dial A Pilot для “наляканих пасажирів” було запущено цього року. Тепер ті, хто боїться літати, можуть викликати пілота, щоб заспокоїти нерви.

Як виявилося, група з кількох пілотів почала пропонувати занепокоєним друзям та знайомим 15-хвилинні дзвінки, щоб пояснити все, що відбувається з моменту зльоту до посадки. З їхньої ініціативи народилася більша ідея.

Автор ноу-хау – пілот Кайл із більш ніж десятирічним досвідом роботи у великій американській авіакомпанії – розповів виданню, що ідея з’явилася після розмови з його невісткою.

“Вона завжди дзвонила мені перед польотом. І ми говорили про турбулентність. Ми говорили про літаки та кращий час доби для польотів. Ми говорили про те, звідки беруться різні шуми під час польоту”, – розповідає автор затії.

Потім, поспілкувавшись з іншим пілотом, він зрозумів, що не самотній у поясненні тонкощів авіаперельотів.

“Пілоти, які добре розуміють свою справу, люблять розмовляти з пасажирами та будуть раді надати свою допомогу”, – додав пілот.

Послуга проста. “Все, що вам потрібно зробити, це зайти на сайт сервісу і замовити 15-хвилинний дзвінок у зручний час. За 50 доларів пасажира, що нервує, підключать до пілоту, який керує всім, від “приміських літаків до далекомагістральних” Боїнгів”, уточнює подробиці джерело.

За словами самого автора ідеї Кайла, питання, що найбільш часто ставляться, стосуються турбулентності і того, що станеться з літаком, якщо двигун вийде з ладу.

“Турбулентність, безумовно, є питанням номер один, і причина цього зводиться до нерозуміння того, чому виникає турбулентність і що її викликає”, – підсумував він.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Головні мінуси ОАЕ: на що найчастіше скаржаться туристи

ОАЕ
Хоча Емірати і схожі на казку наяву, без негативних...

“Я думав, що бачив все”: пасажир провів тривалий переліт, очищаючи речі від чужої крові

Туризм
Пасажиру авіакомпанії Air France довелося провести весь політ у...

Туристу довелося спати на підлозі літака, щоб його дівчина летіла у комфорті

Туризм
Відповідно до гучного ролика, бойфренд провів весь політ на...

У Туреччині всіх попередили про страшну спеку в 50°C

Туреччина
10 і більше «вкрай спекотних» днів чекають Туреччину цього...

Виявилося, що бійка у готелі Хургади спалахнула через подачу туристам м’яса віслюка у ресторані

Єгипет
Ще одну причину можливої масової бійки в готелі Хургади...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму