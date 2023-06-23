6 фактів про життя в Таїланді, які вражають туристів

Таїланд – яскрава країна, в яку щорічно стікаються мільйони туристів з усього світу. Однак деякі нюанси життя місцевих жителів по-справжньому вражають їх.

Дітей не прийнято хвалити

Навіть помітивши найчарівнішу дитину в Таїланді, не варто робити їй комплімент. Місцеві жителі впевнені: якщо перехвалити дитину, з нею можуть статися погані речі. Тому навіть із власними дітьми тайці поводяться дуже стримано.

У більшості будинків немає кухні

Орендуючи житло в Таїланді, не дивуйтеся, якщо в ньому не буде кухні. Справа в тому, що місцеві жителі домашньої їжі віддають перевагу обідам у кафе та їжу навинос. У країні безліч бюджетних закладів, а готувати їжу в спеку вдома буває просто нестерпно.

Перукарні не працюють за середами

Цього дня стригтися можуть лише члени королівської родини. Цей закон існує вже довгі роки і ретельно дотримується.

Місцеві жінки не носять купальники

Жителі багатьох азіатських країн байдуже ставляться до засмаги і не люблять проводити годинник на пляжі – тайці не є винятком. Більше того, тайські дівчата вважають за краще купатися в одязі, а не в купальниках. Найчастіше місцеві жінки вважають бікіні неприйнятним одягом появи на людях.

Тайці не сидять на сходах

У багатьох європейських містах можна побачити, як місцеві використовують сходи великих будівель як лавки. Багато хто обідає на сходах або просто насолоджується атмосферою міста. Але в Таїланді таке неприпустимо. Місцеві вірять, що сидячи на сходах, людина загороджує шлях добрим духам, які охороняють житло. Через це духи не можуть проникнути до будівлі, щоби виконати свої обов’язки.

Жінки не йдуть у повноцінний декрет

За законом після пологів новоспечені матері можуть взяти відпустку для догляду за дитиною лише на три місяці. Але багато таємниць виходять на роботу вже через 45 днів, бо держава виплачує допомогу лише 1,5 місяця. До того ж, у багатьох сім’ях зарплата жінки є вкрай важливим джерелом доходу для всієї родини.