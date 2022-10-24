5 місць у світі, куди туристів ніколи не пустять

У світі є безліч визначних пам’яток, де туристів чекають з розкритими обіймами. Але до деяких місць мандрівникам вхід закрито. Одні просто небезпечні для людей, а до інших мають доступ лише певні особи. Читайте про це у матеріалі «DIP».

Острів Нііхау

Острів у Тихому океані, який є частиною Гавайського архіпелагу, знають також під назвою «Заборонений острів». У 1864 році його викупила Елізабет Макхатчинсон Сінклер. Разом із територією до її володіння перейшли аборигени та вівці. З того часу острів належить її нащадкам. 1915 року онук Елізабет Сінклер Обрі Робінсон закрив острів для всіх відвідувачів і з того часу сюди нікого не пускають. На острові немає машин, доріг, Інтернету, мобільного зв’язку, а електрикою мешканців забезпечують сонячні батареї. Тут повністю збережено побут гаїтян, які тут є абсолютно щасливими.

Стороннім сюди вхід закрито, зокрема, через побоювання, що чужаки привезуть на острів інфекції. Навіть родичі, які живуть на Нііхау, які з якихось причин вирішили залишити острів, можуть повернутися назад, лише отримавши запрошення.

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Зона 51

Довгий час у США заперечували існування цього місця у принципі. І лише в 2013 році було офіційно визнано, що ця найтаємніша і закрита військова база в країні все ж таки є. Тут проводять нові військові розробки та випробовують нову зброю. Багато хто також вважає, що Зона 51 пов’язана з вивченням інопланетян.

Потрапити сюди можуть лише співробітники бази. Нікому іншому проникнути на територію таємничої Зони не вдасться: її ретельно охороняють.

Гробниця Цінь Хуана

Цю похоронний комплекс у Китаї, загальна площа якого становить понад 60 кв. км, виявили ще 1974 року, але відкривати не стали. Вчені вирішили, що туристи можуть зруйнувати чи пошкодити найцінніші для науки речі.

Кеймада Гранді

На острові в Атлантичному океані, що знаходиться неподалік Бразилії, мешкає Ботропойд острівний — одна з найотруйніших змій планети. Кеймада Гранді – єдине місце у світі, де виявили популяцію. Острів буквально кишить зміями, тож туристів сюди не пускають. По-перше, це в прямому сенсі слова смертельно небезпечно, а по-друге, вчені все ж таки мають намір зберегти унікальних плазунів.

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Острів Суртсей

Цей острів неподалік Ісландії утворився 1963 року після виверження кількох підводних вулканів. Незважаючи на його невеликі розміри: площа Суртсея лише близько 3 кв. кілометрів він представляє величезний інтерес для вчених. Адже його поява та існування протягом усіх цих років — справжній «наочний посібник», який показує, як на Землі зароджувалося життя. Щоб процес протікав у природних умовах і цьому ніщо не заважало, доступ людей до острова було закрито.