20 найдивніших забобонів з усього світу, в які досі вірять

Не їсти козяче м’ясо, не сидіти на подушці, не співати під час приготування їжі, не чхати до сніданку – раціонального пояснення цим заборонам немає, але все це – приклади різних забобонів. Які абсурдні повір’я поширені у різних країнах всіх континентах світу – у матеріалі ДІП.

Як розповіло туристичне видання, мешканця Португалії не змусиш відкрити вдома парасольку: на батьківщині Роналду не сумніваються, що це нещастя.

У Франції двояке ставлення до собачих фекалій. Вважається, що на того, хто наступить на них лівою ногою, чекає удача, а на того, хто вляпається правою, – неприємності.

У Великобританії поганою прикметою вважається зустріти відразу кількох ворон або кажан. Це обіцяє нещастя, а то й смерть.

Італійці бояться числа 17. Кажуть, вся справа в тому, що римська цифра XVII складена з тих же символів, що і слово латиною VIXI – “Моє життя закінчено” (інший варіант – “жилий”). Таке зазвичай пишуть на надгробках.

Жителі Швеції радять бути особливо уважними до кришок люків. Тим, хто настане на кришку з буквою “К”, забезпечено успіх, а з буквою “А” – нещастя (ще варіант: “К” – щасливе, “А” – нещасливе кохання).

У Німеччині не можна прикурювати від свічки: вважається, що внаслідок цього десь гине моряк.

Греки уникають похвали та компліментів: похвалив, вважай, наврочив. Втім, від пристріту добре захищають речі бірюзового кольору, тому його так багато в цій європейській країні.

Жителі Австрії намагаються чхати обережніше. Якщо випадково чхнув до сніданку або дивлячись на молодий місяць прирікаєш себе на нещастя.

У США вірять, що можна легко зробити щасливою нову бейсбольну біту, достатньо плюнути на неї перед грою.

Одна з найпоширеніших забобонів у Росії – заборона одружуватися в травні: нібито все життя будеш мучитися.

У Туреччині не можна жувати жуйку з настанням темряви. Тому що в цей час жувальна гумка перетворюється на плоть мертвих або протухлу рибу.

У Єгипті невдачу обіцяють відкриті ножиці. Пояснення вражає: відкриті ножиці ріжуть злих духів, через що ті стають ще злішими і сильнішими дошкуляють людям.

У Руанді існує повір’я, що, якщо жінка поїсть козиного м’яса, у неї на обличчі почне рости волосся.

Угандійці після повернення з лікарні неодмінно наступають на яйце: кажуть, після цього хвороба відступає остаточно.

У Гані нізащо не вітатимуться зі знайомим, якщо зустріли його дорогою до туалету. Ще тут наполегливо не радять митися гарячою водою (рано постарієш) і плакати вночі (до смерті).

Мешканці Малайзії вірять: посидиш на подушці – спина та сідниці покриються прищами, а то й зовсім наривами.

Щоб очистити будинок від негативу, в Індії рекомендують винести та залишити на перехресті якусь їжу.

У Таїланді дівчатам не рекомендовано співати під час готування або їди: у чоловіка дістанеться старий.

В Австралії не прийнято стригти нігті у дні, в назві яких є буква “R”: це не обіцяє нічого доброго.

Поширена японська забобон свідчить, що той, хто спить головою на північ, скорочує собі життя. Чи випливає з цього, що у всіх японських готелях узголів’я ліжок повернені в будь-яку, тільки не в північну сторону – загадка.