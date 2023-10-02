15 дратівливих помилок під час перельоту назвали туристи

Мандрівники назвали 15 помилок, які краще не робити під час перельотів. Докладніше про них розповідає DailyMail.

Як пише видання, відповідне опитування було проведено серед 2000 мандрівників. Згідно з результатами, 48 відсотків опитаних назвали помилкою номер один зловживання алкоголем під час польоту. На другому місці було відзначено бажання “зменшити чергу”, наприклад, при вході в літак. На третьому – відкидання крісла під час подачі їжі та напоїв.

В решту десятки списку “помилок”, складеного за результатами дослідження OnePoll, проведеного на замовлення Skyscanner, увійшли:

різке відкидання крісла під час польоту (четверте місце, 40 відсотків);

використання гаджетів без навушників (п’яте місце, 35 відсотків);

схоплення з місця відразу після посадки літака (шосте місце, 33 відсотки);

розміщення сумки на чужому кріслі для власної зручності (сьоме місце, 31%);

використання одразу двох підлокітників (восьме місце, 31 відсоток);

перекидання волосся через спинку сидіння (дев’яте місце, 28 відсотків);

використання одразу кількох місць у залі очікування вильоту (десяте місце, 28 відсотків).

На 11-му місці названо помилку, коли людина забуває про норми провезення рідини і тим самим гальмує чергу.

відсутність паспорта чи посадкового талона на руках і, як наслідок, затримка черги (24 відсотки);

зняття взуття та шкарпеток у польоті (22 відсотки);

створення ситуації, яка блокує доступ до автобуса або трапу (22 відсотки);

затримування черги через перепакування речей (21 відсоток).

Що стосується правильної поведінки в літаку, то 74 відсотки опитаних вважають, що перед тим, як натиснути на кнопку “відкинути крісло”, необхідно запитати у людини, яка сидить позаду, чи не заперечує він.

84 відсотки опитаних підтримали б правило, яке забороняє пасажирам відкидати крісло під час подачі їжі та напоїв. При цьому 69 відсотків висловилися за те, щоб висадка з літака проводилася по рядах, щоб уникнути натовпу біля виходу.

Під час опитування учасники також відповіли на запитання, чи були вони самі серед тих, чию поведінку можна назвати дратівливою під час польоту. 12 відсотків зізналися, що робили дії, які самі відзначили як небажане. Наприклад, вставали, як тільки борт приземлився, щоб якнайшвидше покинути літак, або ж знімали взуття під час польоту.