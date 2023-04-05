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Зростання цін у готелях шокувало представників турецького турбізнесу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Зростання цін у готелях шокувало представників турецького турбізнесу

Зростання цін у готелях шокувало представників турецького турбізнесу: згідно з підрахунками офіційної статистики, ресторани та готелі «очолюють» список галузей Туреччини з найбільшою інфляцією. Тут зростання цін склало майже 71%. Тож турки «підрахували і розплакалися».

Загалом, згідно з даними, оприлюдненими Турецьким статистичним інститутом (TUIK), інфляція у березні в Туреччині склала 2.29% порівняно з попереднім місяцем, 12.52% порівняно з груднем попереднього року та 50.51% до березня попереднього року. У середньому за дванадцять місяців вона становила 70.20%.

При цьому групу з найбільшим зростанням цін у березні, порівняно з тим же місяцем попереднього року, склали саме ресторани та готелі з показником у 70.73%. Від них відстали навіть продукти харчування та безалкогольні напої зі зростанням на 67.89% та здоров’я з 64.68%.

При цьому минулого місяця готелі та ресторани подорожчали на 3.85%. До грудня минулого року зростання становило майже 22%. А середній показник за 12 місяців утримується на рівні 76%.

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