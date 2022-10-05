Замучені судовими позовами готелі Туреччини знайшли управу на нахабних туристів

Способи знайти управу на туристів-шахраїв, які намагаються відпочити в готелях Анталії безкоштовно, та ще й з шансами отримати компенсацію від готелю за «харчове отруєння», яке нібито мало місце, розповіли експерти з Анталії. За словами представників готелів, даний вид шахрайств у деяких країнах буквально поставлений на потік, проте готелі знайшли як мінімум два способи боротьби.

Як заявив у турецьких ЗМІ Алі Манавоглу, голова Анталійського відділення Палати інженерів харчової промисловості, останні 4-5 років для турецького туризму ця проблема серйозно загострилася. У деяких країнах, за його словами, це шахрайство майже офіційно поставлене “на потік”. Йдеться, перш за все, про Британію. «Туристи повертаються до своєї країни після відпустки. В аеропортах, де вони приземлилися, на них чекають адвокати з табличками та брошурами в руках із пропозицією повернути частину грошей за відпочинок через суд. Нахабний турист за допомогою такого юриста подає позов, стверджуючи, що його отруїли в готелі. У результаті готелі втрачають серйозні гроші.

За його словами, одним із вирішень проблеми стане система «Безпечний туризм». «Шахраї найчастіше заявляють, що він мав харчове отруєння без висновку лікаря. В цьому випадку з документальними підтвердженнями має виступити готель. Велике значення мають аналізи, надані готелями», – заявив експерт. Якщо клієнт заявляє, що його отруїли, готель повинен надати всі докази того, що його продукція була свіжою і безпечною.

Цікаво, що ще одним способом боротьби може бути «документація» від самого туриста. «Система безпеки не обмежується аналізом. Ми перевірятимемо всі записи з камер та акаунти в соціальних мережах туриста, який поскаржився на харчове отруєння. Якщо виявляться записи, що свідчать про те, що він чудово танцював, ходив у басейн і розважався в ті дні, коли, як він стверджував, отруївся у відпустці, вони будуть представлені туроператору та суду», – заявив експерт.