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ЮНЕСКО внесла до списку світової спадщини ще один об’єкт Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЮНЕСКО внесла до списку світової спадщини ще один об'єкт Туреччини

Ще один об’єкт Туреччини 29 листопада був включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини — це «традиційна ахлатська кам’яна кладка», унікальне різьблення каменю, поширене протягом тисячоліть у місті Ахлат.

Про це повідомили в МЗС Туреччини, уточнивши, що кам’яну кладку «Ахлат» внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони.

Техніка “традиційної ахлатської кам’яної кладки” здавна застосовувалася при створенні споруд — будівель і гробниць — у східній провінції Бітліс, розташованій на березі озера Ван. Неподалік знаходиться гора Немрут, багата на вулканічні породи.

Видобуток каменю в Ахлат відрізняється унікальним методом, при якому використовуються довгі металеві прути у вигляді важелів і залізні клини для розділення кам’яних блоків. Потім готові блоки прикрашають різьбленням з рослинними, геометричними та каліграфічними візерунками.

Всього на території Туреччини є 22 об’єкти спадщини ЮНЕСКО.

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