ЮНЕСКО внесла до списку світової спадщини ще один об’єкт Туреччини

Ще один об’єкт Туреччини 29 листопада був включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини — це «традиційна ахлатська кам’яна кладка», унікальне різьблення каменю, поширене протягом тисячоліть у місті Ахлат.

Про це повідомили в МЗС Туреччини, уточнивши, що кам’яну кладку «Ахлат» внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони.

Техніка “традиційної ахлатської кам’яної кладки” здавна застосовувалася при створенні споруд — будівель і гробниць — у східній провінції Бітліс, розташованій на березі озера Ван. Неподалік знаходиться гора Немрут, багата на вулканічні породи.

Видобуток каменю в Ахлат відрізняється унікальним методом, при якому використовуються довгі металеві прути у вигляді важелів і залізні клини для розділення кам’яних блоків. Потім готові блоки прикрашають різьбленням з рослинними, геометричними та каліграфічними візерунками.

Всього на території Туреччини є 22 об’єкти спадщини ЮНЕСКО.