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Як заощадити на відпочинку в Туреччині в 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як заощадити на відпочинку в Туреччині в 2023 році

Щоб заощадити на відпочинку в Туреччині 2023 року, варто розглянути раннє бронювання турів. Таку думку висловив турексперт.

«Середній чек з раннього бронювання на літо-2023 зараз можна порівняти з цінником на тури з раннього бронювання на літо 2022 року», – зазначив експерт.

Тому якщо ви плануєте купувати тур на літо 2023 року, то оформити його краще зараз. Вигода сягає 60 %.

Знижки та вигоди від туроператорів можна буде отримати до квітня включно. Але річ у тому, що знижка становитиме максимум 10 %.

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