Вражаючі цифри: Туреччину за 2021 рік відвідали майже 25 млн туристів

Туреччину за минулий 2021 рік відвідали майже 25 млн туристів. У результаті до «ковідного» 2020 року турпотік приріс на 94%, але до результатів 2019 року ще на 45% «не доріс». Такі запаморочливі дані офіційної статистики представило Міністерство культури та туризму Туреччини.

Росія очікувано виявилася абсолютним лідером. Приріст до 2020 року склав 120,5%, але до «доковидних» результатів ще теж не піднялися – туристів 33,1% менше. Частка становила 19%, тобто, кожен п’ятий турист у Туреччині був російським.

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Далі, до речі, слідує Німеччина – 3 млн туристів, з приростом у 175% та Україна – 2 млн поїздок та єдина країна, де частка до «доковидної» статистики приросла на +33%. Ще один великий ринок – Великобританія – у 2021 році вклався незначно, причиною чого стали ковидні обмеження – звідти прибули лише 392 тис. туристів, це майже на 90% менше, ніж до пандемії. Однак у 2022 році британські туристи мають намір «відіграти» це падіння – так що на наших очікує битва за місце під сонцем.

Щодо найбільш відвідуваних місць, то ними стали Стамбул – майже 9 млн; Анталія 8.7 млн ​​та Едірне 2.6 млн. У українських туристів найпопулярніша, очікувано, Анталія – туди прибули 41% від іноземного турпотоку до провінції та три чверті від усього російського. Далі слідує Стамбул і курорти Егейського моря.

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