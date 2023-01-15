Влада в Туреччині почала обмежувати росіян, плануючи розширити заборону

«Продаж житла іноземцям не повинен бути таким простим!» – така заява для росіян прозвучала вже не від місцевих громадських діячів, а від високопоставленого турецького чиновника, президента столичного муніципалітету Анталії. Чиновник рівня мера вперше заявив на офіційному рівні про необхідність заборони у продажу житла іноземцям — причому йдеться про курортні райони. Причому, як виявилося, в одному з районів Анталії таку заборону вже запроваджено. І найімовірніше ця заборона лише розширюватиметься.

Примітка: Раніше стало відомо, що в Туреччині т.з. російських релокантів, які втекли від мобілізації, почали видворяти з країни – читайте подробиці за цим посиланням.

Як причину заборони президент столичного муніципалітету Анталії назвав зростання цін на житло та підвищення орендної плати в Анталії. «Насамперед на це вплинув продаж житла іноземцям. Нещодавні події серйозно порушили соціальний баланс. Особисто мене дуже засмучує звістка про бажання держслужбовців та службовців жити в інших містах», – заявив чиновник. Він також вперше озвучив, що наразі заборонено продавати житло іноземцям у 3 районах Коньяалти – нагадаємо, це дуже популярний курортний район Анталії.

При цьому ця заява турецьких чиновників далеко не перша. Нагадаємо, за даними на 2022 рік, частка продажів будинків іноземцям у Туреччині в загальному обсязі продажів будинків складає близько 5%, проте ця «середня кількість» розподілена нерівномірно. В Анталії та деяких районах Стамбула, таких як Кадикей, Бешикташ та Есеньюрт, продаж іноземцям становить 10-15% від загального обсягу продажів будинків. Поки будівельний бізнес «потирає руки», чиновники б’ють на сполох — іноземці буквально «виселяють» громадян країни з найпопулярніших міст.

Так, Генеральний менеджер Eva Real Estate Джансел Тургут Язиджі заявив, наприклад, що Туреччині необхідні заходи щодо заборони продажу іноземцям протягом певного періоду часу, за прикладом Канади. «Нам необхідно зробити перерву, причому важливе закриття мегаполісів та прикордонних районів, таких як Анталія та Стамбул. Тому що іноземці починають домінувати, що порушує демографічну структуру міста».