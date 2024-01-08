Влада Туреччини заявила про початок полювання за певними туристами

Туреччина побила рекорди «доковідних» років, але їй цього не вистачає — Туреччина, поглядаючи на головних конкурентів, має намір почати полювання на певних туристів. Мова, звичайно, йде про «кваліфікованих», тобто найбільш платоспроможних туристів. Таку думку безпосередньо озвучив міністр культури та туризму країни Мехмет Нурі Ерсой.

Він зазначив, що туризм в Анталії зріс на 16% порівняно з минулим роком, і Анталія прийняла рекордну кількість туристів у 2023 році. «Анталія завершила цей рік із рекордною кількістю туристів, перевищивши колишній рекордний показник 2019 року. Сподіватимемося, що відтепер наша Анталія продовжить збільшувати ці цифри, щороку встановлюючи рекорди», – спочатку заявив міністр.

Але потім пан Ерсой сформулював майбутню мету таким чином: «треба ловити кваліфікованих туристів». За його словами, курорт вже досяг «певної щільності» числа туристів, і «потребує залучення кваліфікованих туристів», тобто найбільш платоспроможних.

Зазначимо, що турецькі ЗМІ ревниво вважали, що Іспанія, яку в Туреччині вважають одним із основних конкурентів Іспанія, досягла рекордного показника доходів від туризму у січні-листопаді 2023 року. За неповний рік прибуток країни від туризму досяг 100 млрд євро.