Влада Туреччини вимагає чітко вказувати ціни в магазинах на курортах

Як повідомляє Hurriyet Ddaily News, Міністерство торгівлі Туреччини попередило власників магазинів на курортах країни про відповідальність за відсутність цінників на товари.

Відомство направило в торгові організації листа, в якому міститься вимога чітко вказувати ціни товарів у турецьких лірах, щоб не вводити в оману туристів. Міністерство вважає, що “це несправедливо по відношенню до туристів і викликає недовіру до Туреччини в цілому як турнапрямку”.

Згідно із законом Туреччини про захист прав споживачів, наявність цінників при роздрібній торгівлі є обов’язковою. До того ж, всі товари, вироблені в Туреччині, також мають бути позначені як вітчизняний продукт.