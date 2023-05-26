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ТуреччинаТуризм

Влада Туреччини вимагає чітко вказувати ціни в магазинах на курортах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Туреччини вимагає чітко вказувати ціни в магазинах на курортах

Як повідомляє Hurriyet Ddaily News, Міністерство торгівлі Туреччини попередило власників магазинів на курортах країни про відповідальність за відсутність цінників на товари.

Відомство направило в торгові організації листа, в якому міститься вимога чітко вказувати ціни товарів у турецьких лірах, щоб не вводити в оману туристів. Міністерство вважає, що “це несправедливо по відношенню до туристів і викликає недовіру до Туреччини в цілому як турнапрямку”.

Згідно із законом Туреччини про захист прав споживачів, наявність цінників при роздрібній торгівлі є обов’язковою. До того ж, всі товари, вироблені в Туреччині, також мають бути позначені як вітчизняний продукт.

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