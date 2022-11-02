Відпочинок у Туреччині був повною катастрофою: 140 туристів подали до суду на готель в Анталії

На турецькі готелі розпочалася масова «атака» судовими позовами з боку британських туристів: понад 140 відпочиваючих, які проживали у п’ятизірковому готелі Mukarnas Resort & Spa у Туреччині, заявили, що під час відпочинку перенесли тяжке захворювання, хоча відгуки різних мандрівників, опубліковані на різних незалежних. інтернет-майданчиках у той же час, коли відпочивали «постраждалі», сигналізують лише про приємні враження. Адміністрація готелю підозрює британців у масовому шахрайстві з метою вивудити з готелю гроші за псевдо-отруєння.

Десятки сімей, які проживають у курортному спа-готелі в курортному селищі Окурджалар, що за 40 км від Аланії (провінція Анталія), розчарувалися у відпочинку в турецькому готелі, т.к. кожен із них нібито отримав розлад шлунка, повідомили турецькі ЗМІ з посиланням на британську Daily Mail.

За словами туристів, по всьому готелю літали мухи, туалети та басейни були брудними, а організація шведського столу проходила в антисанітарних умовах. В результаті понад 140 осіб подали до суду через розлад шлунка, який у них був у цей період.

Серед постраждалих, наприклад, були 45-річна Джулі О’Салліван, її 46-річний чоловік Гаррі Хант та їхні діти: 16-річний син та 15-річна донька. Передісторія така: сім’я вирушила на відпочинок 29 травня через туристичну компанію Jet2holidays. Протягом перших кількох днів тижневої подорожі всі захворіли, вони скаржилися на такі симптоми, як біль у животі, блювання та діарея. «Ми з нетерпінням чекали від’їзду в довгоочікувану відпустку, але через два дні, як ми приїхали, ми з Гаррі захворіли. Це сталося раптово, і протягом перших 24 годин у мене було постійне блювання та діарея. Потім наші діти теж відчули себе некомфортно. Ми провели більшу частину відпустки у нашому номері. Ми не могли полюбляти одноденні подорожі. Це було жахливо. Уся відпустка була повною катастрофою», — пояснила своє обурення туристка.

Відповідь готелю була категорична: британці взялися «за старе» і хочуть відпочивати безкоштовно.

Турецький готель відповів на претензії британців, які відпочивали там, назвавши позови абсолютно необґрунтованими і заявив, що подасть зустрічні позови про відшкодування збитків. За словами господарів 5-зіркового готелю, ніхто з гостей не скаржився на подібне лише британці.

Як зазначив директор з продажу та маркетингу курортного спа-готелю Mukarnas, швидше за все, це підступи британських юридичних фірм, які переконують потенційних клієнтів укласти з ними угоду та подати позов про відшкодування збитків. Насправді, ймовірно, йдеться знову про шахрайську схему з отруєнням і нездужанням — таким чином фірма хоче заробити і забезпечити собі безперебійний потік нових клієнтів, а туристи виграти справу — і отримати компенсацію за уявне отруєння, а значить, відшкодувати всі кошти, витрачені на відпочинок.

Ось як пояснив ситуацію один із керівників готелю Mukarnas SPA & Resort: «Нашим головним пріоритетом є задоволення потреб гостей. Траплялися випадки, коли туристи справді хворіють, але це відбувається не з нашої вини. Наприклад, на початку червня у водах Анталії знайшли нафту, тоді в анталійських туристів констатували нездужання, діти та дорослі влітку хворіли на ротавірус. У міру просування нафтопродуктів уздовж турецького узбережжя поширювалася і хвороба. Однак, це не наша зона відповідальності. Все зафіксовано у звітах лікарів».

Також представник зазначив, що те, за що безпосередньо відповідає готель, виконується: всі зони дезінфікуються, продукти харчування та напої, що пропонуються гостям, зберігаються, як і належить, в холодному і гарячому вигляді, а подаються відповідно до певного стандарту. «Все це у певні періоди перевіряється незалежними аудиторськими фірмами та інспекторами Міністерства охорони здоров’я, і ​​протягом усього сезону несприятливих ситуацій не виникало. У нас є всі звіти», – додав він і повідомив, що копії санітарних документів знаходяться у туроператорів TUI та Jet2, з якими вони працюють. Крім того, менеджер підкреслив, що готель дорожить своєю репутацією і має необхідні сертифікати безпеки та сертифікат ISO 22000 на харчування.

«На жаль, деякі з наших британських гостей, яких ми вважаємо корисливими, вирішили у такий «чорний» спосіб повернути гроші, витрачені за відпустку. Саме в рамках цієї стратегії вони поширюють у соціальних мережах про негативні коментарі. Дивно, якщо в готелі загальною місткістю 500 осіб нібито постраждали лише 50 із них, а інші ні. Внаслідок збитків, завданих нашому бренду, проти них було подано зустрічний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків через юридичну фірму, з якою наша компанія домовилася у Великій Британії», — резюмував представник турецького готелю.