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Відпочинок у готелях Туреччини за рік подорожчав більш ніж на 80%

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Вартість розміщення у турецьких готелях за останні 12 місяців зросла більш ніж на 81%. Про це повідомляє видання Turizm Guncel із посиланням на звіт Національного інституту статистики республіки.

За даними відомства, у вересні інфляція піднялася на 3,08% до минулого місяця та на 52,4% до початку року. Це вже традиційно позначилося на вартості послуг у країні.

Зокрема майже на 10% за місяць підвищилася оренда нерухомості в Туреччині. А якщо брати період у три квартали 2022-го, то зростання становило 85%. Однак поки що у лідерах ціни на квитки у громадському транспорті. Із січня вони подорожчали на 117%. Далі йдуть продукти харчування – 93%, товари для дому – 90%.

Щодо середнього зрізу цін у готелях Туреччини, то в місячному вираженні приріст здається цілком допустимим – 2,4%. Проте стосовно початку року середня вартість розміщення піднялася вже на 55%, а порівняно з вереснем 2021-го – на 81,3%.

Варто пояснити, що влада намагається активно боротися з інфляцією. Зокрема, у вересні вже вдруге за рік Центробанк республіки знизив ключову відсоткову ставку із 13 до 12%. Чи допоможе це зупинити інфляцію і, відповідно, зростання цін буде зрозумілим лише наприкінці жовтня.

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