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ГотеліТуреччинаТуризм

Вартість розміщення в готелях Туреччини влітку 2023 збільшиться до 50 відсотків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вартість розміщення в готелях Туреччини влітку 2023 збільшиться до 50 відсотків

Експерти турбізнесу Туреччини спрогнозували ціни на відпочинок у цій країні на наступний рік.

Так, очікується, що відпочинок у Туреччині 2023 року подорожчає на 15–20%. Про це заявив Мехмет Ішлер із Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED).

При цьому багато готельєрів вже зараз збільшили вартість проживання на 2023 рік на 20–50%. У зв’язку з цим очікується, що туристи плануватимуть менш тривалий відпочинок у Туреччині.

Як розповів міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой, за підсумками 2022 року Туреччина прийме 47 млн туристів з різних країн замість запланованих раніше 42 млн. На 2023 рік очікується прибуття 53 млн гостей з-за кордону.

Голова Асоціації готельєрів Середземноморського регіону (AKTOB) Еркан Яаджі заявив, що ще однією метою турецького турбізнесу на наступний рік є залучення забезпечених відпочиваючих. За його словами, «в Анталії вже зараз не продаються номери за 20–30 євро на добу, з цим покінчено».

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