В Туреччині не поділили хобітів Толкіна для туристів, спалахнув скандал

Американська компанія та турецький готель не поділили «торгову марку» письменника Толкіна, нещодавно додатково уславленого фільмами Пітера Джексона. Скандал спалахнув у Туреччині через те, що американська кінокомпанія заборонила використовувати назву «Хоббітські будинки» у стилізованому під хоббітське житло готелі в Туреччині, і його довелося перейменовувати в «Будинки на схилі».

Подробиці, як їх викладає турецька преса, такі: американська продюсерська компанія The Saul Zaentz Company надіслала нотаріусу повідомлення через своїх юристів у Туреччині, в якому йшлося про те, що авторські права на ім’я, використане у фільмі «Володар кілець», належать їм і що ніхто інший не може використати це.

У запобіжному листі зазначено, що назва «Хоббіт» ототожнюється з фільмом «Володар кілець» і його не можна використовувати без дозволу, оскільки авторські права належать їм.

Операційний менеджер Емре Генчлеш сказав, що вони змінили назву об’єкта на «Готель Fairytale Slopes» за повідомленням продюсерської компанії фільму. Проте екопансіон, відомий як село Хоббітон у Чиралі, Антакля, а також американська компанія, яка колись збудувала ці бунгало, виступили проти. Причому, крім використання імені, американська компанія також заявляє, що й самі будівлі об’єкта не можуть бути схожими на ті, що у фільмі «Хоббіт».

Цікава деталь: при цьому турки додають, що в Росії існує відразу кілька об’єктів зі схожими назвами. Такі готелі є у Москві, Тверській області, Ставропольському краї та деяких інших регіонах. Але там американська компанія не може вжити до них жодних заходів.