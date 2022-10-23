В Туреччині названо туристів 4-х країн які конкуруватимуть між собою

У майбутньому сезоні в Туреччині за номери в хороших готелях конкуруватимуть туристи чотирьох національностей, точніше – з 4-х країн.

Насамперед це Німеччина, яка «вирвала» у росіян першість за кількістю туристів у сезоні 2022 з перевагою буквально в кілька тисяч людей. Крім того, це британський ринок, що стрімко зростає. Також вагомим конкурентом у Туреччині назвали і поляків, які, схоже, збираються посісти місце України та досягти на турецьких курортах планки в 1 млн туристів. Принаймні в Анталії справи будуть саме так: таку ситуацію розписав для турецьких ЗМІ віце-президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB) Каан Кавалоглу

Загалом, за його словами, до Анталії за сезон 2022 року прибули 12 млн туристів. У наступному році турецький курорт розраховує перевершити показники 2019 року за кількістю туристів, що прибувають, і досягти 16 млн туристів, які прибули тільки на турецький курорт.

«Перші більш-менш обґрунтовані прогнози ми зможемо зробити на початку листопада, коли в Лондоні відбудеться Всесвітня туристична виставка. Там ми отримаємо перші дані», – заявив турецький експерт, а потім і перерахував основні ринки-конкуренти, на яких розраховують в Анталії.

За його словами, Лондон названий не випадково — британський ринок швидко зростає і є дуже цінним для туристичного сектора Анталії. Щоправда, «після Росії та Німеччини», згідно з «розстановкою сил», представленою паном Кавалоглу. На ринку Великобританії, за прогнозами на цей рік, Анталія вперше перевищить показник 1 млн туристів.

Ще одним серйозним гравцем віце-президент АКТОВ вказав на Польщу — яка по суті може замінити Україну. За його словами, «Польща може досягти 1 мільйона туристів у короткостроковій перспективі».

«Таким чином ці чотири ринки — Німеччина, Росія, Англія та Польща, за нашими розрахунками, забезпечать Анталії можливість отримати перші 10 мільйонів туристів», – заявив турецький експерт. 6 млн, що залишилися, «поставлять» країни Скандинавії та Балтії, де Туреччина «веде серйозну маркетингову активність», а також країни Центральної Європи.