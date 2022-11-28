В Туреччині названо єдиний курорт, де українці та росіяни “мирно” живуть поруч

Поки місцеві жителі турецьких курортів скаржаться на ціни на нерухомість, що злетіли до небес через наплив «релокантів», глави турецьких міст продовжують рекламувати курорти, як «єдине місце, де росіяни та українці воліють жити у світі».

Саме з такою заявою виступив голова найпопулярнішого у релокантів району Анталії – мер Коньяалти Семіх Есен. Він заявив, що українці на другому місці, а росіяни на першому місці серед іноземців із купівлі житла у Коньяалти. «У Коньяалти проживає близько 35 тисяч жителів України та Росії. За нашими оцінками, 2023 року ця цифра досягне 50 тисяч. Анталія — єдине місто, де українці та росіяни та живуть у мирі та безпеці», – запевнив турецький мер.

При цьому загальна кількість нерухомості, купленої іноземцями в Туреччині в жовтні, склала 5377 квартир і котеджів – з них 2123 в Анталії. Це один з кожних трьох будинків, проданих на курорті. У результаті Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям. Консультант з нерухомості Орхан Тосун заявив, що найвищий продаж в Анталії та її районах – це Коньяалти, регіон Муратпаша Лара, Аланья, Аланья Махмутлар, Манавгат-Сіде. Орхан Тосун: «Район із найвищим продажем житла, це безумовно Коньяалти, на другому місці Аланья. Купуючи житло на першому місці росіяни, на другому – іранці, на третьому – українці, на четвертому – Казахстан».

Місцеві жителі з цього приводу не відчувають радості — в інтерв’ю місцевим ЗМІ вони заявили, що масове прибуття росіян і українців до Анталії після війни призвело до збільшення цін на оренду, а також на купівлю житла. У результаті «державний службовець чи людина, яка працює у приватному секторі Туреччини, не може купити квартиру на свою зарплату». Тож це будь-якої миті може стати чинником напруженості.

Щодо «миролюбних» відносини між українцями та росіянами, які прибули, — тут теж багато питань. Як в Туреччині, так і в Європі фіксується безліч сутичок.