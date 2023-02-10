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ТуреччинаТуризм

В одному із туристичних міст Туреччнини почалася евакуація жителів через сильне затоплення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У турецькому Іскендеруні через землетрус піднявся рівень моря, розпочато евакуацію

Як повідомляє телеканал NTV, рівень моря піднявся в турецькому місті Іскендерун (провінція Хатай) після землетрусу: затоплено дороги, площі у прибережній зоні. Почалася евакуація мешканців і компаній, що перебувають у зоні затоплення.

Телеканал повідомляє, що «море не відступило навіть через два дні після землетрусу. Будинки на береговій лінії також були евакуйовані як через ризик землетрусу, так і через затоплення».

Крім того, в порту Іскендеруна через землетрус виникла велика пожежа, яку не могли локалізувати три доби. Згоріли сотні вантажних контейнерів, полум’ям було охоплено майже весь порт, над яким піднявся густий стовп чорного диму.

Нагадаємо, за останніми даними, жертвами руйнівного землетрусу, який стався в Туреччині 6 лютого, стали 18 300 людей, поранено близько 64 000 мешканців.

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