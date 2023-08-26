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В Анталію прибув найбільший у світі авіаносець: вражені його розмірами туристи роблять селфі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталію прибув найбільший у світі авіаносець: вражені його розмірами туристи роблять селфі

Новий авіаносець ВМС США «Джеральд Р.Форд», який вважається найбільшим у світі, прибув у порт Анталії. Вражені його розмірами туристи під захоплені вигуки роблять селфі на його тлі.

Флагман турецьких ВМС TCG Anadolu і авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN 78), що належить США, проводять спільні навчання у Східному Середземномор’ї, повідомив турецький портал Haberturk минулої п’ятниці.

Сотні туристів, що відпочивають на пляжах, скористалися цією унікальною можливістю і почали активно фотографуватися на тлі цього гігантського авіанесучого корабля, який знаходиться у складі американського флоту і якийсь час тому замінив собою авіаносці типу «Німіц».

Командувач 12-м ударним авіаносцем ескадреною групою контр-адмірал Ерік Дж. Есліх у зв’язку з візитом атомного авіаносця заявив наступне: «Група ескадреного авіаносця «Джеральд Р. Форд» спільно з нашими партнерами з Турецького військово-морського та військово-повітряного флотів провела ряд навчань у різних галузях, перш ніж досягти Анталії. Ці навчання зміцнили наші зв’язки з Туреччиною і просунулися з метою спільної роботи в галузі морських тактичних методів і процедур. Колективні зусилля також сприяють досягненню нашої спільної мети забезпечення миру та стабільності у регіоні».

Довідка: авіаносець ВМС США, що прибув до берегів Туреччини, вважається представником вищого класу авіаносців класу Ford і найдосконалішим кораблем в «лінійці». Однак на його створення замість запланованих п’яти років знадобилося набагато більше часу: корабель заклали 2009 року і лише 2022 року завершили роботи над ним. Загальні витрати на створення становили $13.3 млрд, за даними ВМС США на кінець 2021 року. На борту “Джеральд Р. Форд” може розміститися понад 70 літаків.

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