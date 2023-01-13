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ТуреччинаТуризм

В Анталії жінкам зростом нижче за 160 см заборонили виходити на вулицю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії жінкам нижче за 160 см заборонили виходити на вулицю

У головній туристичній провінції Туреччини поширилося повідомлення, згідно з яким жінкам заборонено виходити на вулицю, якщо їх зріст не перевищує 160 см. Про це повідомило місцеве видання Antalya Hakkinda з посиланням на губернатора Анталії Ерсіна Язджі.

Згідно з інформацією, висока ймовірність того, що жінок з не великим зростом може підхопити вітер і забрати в невідомому напрямку. Нагадаємо, що днями життя в Анталії практично зупинилося, т.к. на курорт обрушився дощ і ураган, що повалив дерево на туристів. Основний удар стихії обрушився на курорт вранці в четвер – швидкість вітру перевищувала 60 км/год, а хвилі в морі піднімалися до 6 метрів. А в деяких інших популярних провінціях пориви вітру сягали 100 км/год.

Втім, як пояснили коментатори, це лише жарт, який стає актуальним під час оголошення штормового попередження в курортних містах. У той же час метеослужби Анталії нагадали, що в кожному жарті є частка правди і ризик перебування на узбережжі за надзвичайно несприятливих погодних умов.

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