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В Анталії вирує велика лісова пожежа

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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В Анталії вирує велика лісова пожежа

Велика лісова пожежа спалахнула у турецькому середземноморському районі Анталія, повідомляє турецький телеканал Cienen-Türk із посиланням на BTA.

Причини пожежі, яка почалася близько 14:00 неподалік курорту Каш, поки не відомі.

Для гасіння пожеж у район було направлено безліч пожежних машин та два вертольоти.

Роботи з гасіння полум’я тривають.

Тим часом влада Туреччини заявила, що члени терористичної Робітничої партії Курдистану (РПК) продовжують спроби підпалити ліси в Туреччині. Поліція Анталії повідомила в неділю, що підозрюваного з ініціалами AK, якому РПК надала наказ підпалити ліс у цьому районі, було схоплено в районі Середземного моря.

У період з 2012 по 2021 рік внаслідок пожеж у Туреччині згоріло понад 226 000 гектарів лісу, причому понад 60 відсотків цих втрат припаде на 2021 рік. За даними Головного управління лісового господарства, за останнє десятиліття в країні сталося понад 27 тисяч лісових пожеж.

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