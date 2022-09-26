В Анталії температура морської води та повітря зрівнялася

Поки українська столиця і багато турецьких міст проводять “бабине літо”, в курортному регіоні Анталія температура морської води і повітря “зустрілася” на комфортній відмітці +28°C.

«В Анталії температура повітря та води у морі сьогодні останнім часом тримається +28°C. Вологість знизилася до 12%. Море спокійне», – наголосили турецькі ЗМІ.

Стабільно високим попитом користується громадський та найпопулярніший пляж Анталії Коньяалти, де в осінньому сезоні туристи насолоджуються морем та сонцем. Спостерігачі пояснили, що наразі узбережжя більш спокійне у будні завдяки відкриттю шкіл у регіоні. Помітно пляжі наповнюються у вихідні. Сюди приходять відпочивати як іноземні туристи, зокрема іноземці, і місцеві. Туристи активно засмагають, займаються водними видами спорту.

На основі спостережень температури води за останні десять років, найтепліше море в Анталії в цей день було зафіксовано в 2020 і становило 28.6°C, а найхолодніше було зафіксовано в 2021 на рівні 26.4°C. У найближчі 10 днів очікується зниження температури води у морі в Анталії до 26.5°C. Середня температура морської води в Анталії у вересні становить 28.3°C,

Згідно з прогнозом синоптиків, протягом найближчих десяти днів в Анталії очікується невелике зниження температури води в морі до приємних +26.5°C. Проте, середня температура морської води в курортному місті у вересні становить +28.3°C.