В Анталії пройде XII Міжнародний конгрес з курортного туризму

XII Міжнародний конгрес з курортного туризму пройде в Анталії 23-24 листопада.

Конгрес збере представників сектора, що формують туристичні тенденції у світі, Туреччині та Анталії.

Організатором заходу виступить Асоціація готельєрів Середземноморського регіону (AKTOB), спонсорську підтримку надасть DenizBank.

Головна тема конгресу: “Туризм майбутнього, майбутнє туризму”. Мета заходу – розробка рішень для розвитку туристичного сектору.

На конгресі обговорюватиметься поточна ситуація у сфері туризму та можливі короткострокові, середньострокові та довгострокові зміни у цьому секторі.

Глава AKTOB Еркан Ягджі зазначив, що події у глобальному масштабі вимагали реструктуризації сектора та пильного спостереження за розвитком подій.

За його словами, цього року в рамках конгресу відбудуться сесії, на яких буде розглянуто поточну ситуацію та майбутні стратегії у сфері туризму.

«Будуть теми та доповідачі, які сприятимуть структуруванню галузі, продажам та розвитку маркетингових стратегій. Конгрес відкриє нові перспективи для диверсифікації ринку та продукції. Учасник обговорять теми, які знову порушать турецький туризм на вершину», – сказав він.

Ягджі сказав, що в рамках конгресу компетентні особи у сфері туризму висвітлять такі важливі теми, як цифрова трансформація у туризмі, туристична економіка, зміни на вихідних ринках, нові тенденції, які формують сектор.

Конгрес буде відкритий для представників сектору та пов’язаних секторів, додав він.