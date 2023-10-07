В Анталії продавцям на ринках заборонили голосно зазивати клієнтів

В Анталії введено нові заходи для боротьби з нав’язливим продажем на ринках. Тепер там заборонено «гучний продаж», який включає заклики і крики, спрямовані на залучення покупців.

За порушення цієї заборони торговцям загрожує штраф у розмірі 1295 лір, що становить близько 50 доларів.

Поліцейські, які здійснюють інспекцію ринків на околицях Анталії, активно попереджають торговців про запровадження цього нового правила.

Крім того, запроваджено додаткове покарання для тих, хто порушуватиме це правило неодноразово. Якщо продавцю виписують 3 штрафи за рік, йому буде заборонено відкривати свої магазини три тижні.

Ці заходи спрямовані на забезпечення спокійної атмосфери на ринках та захист інтересів покупців, запобігаючи нав’язливим методам продажу.