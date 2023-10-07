Всі розділи
ГоловнаТуреччинаВ Анталії продавцям на ринках заборонили голосно зазивати клієнтів
ТуреччинаТуризм

В Анталії продавцям на ринках заборонили голосно зазивати клієнтів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Анталії продавцям на ринках заборонили голосно зазивати клієнтів

В Анталії введено нові заходи для боротьби з нав’язливим продажем на ринках. Тепер там заборонено «гучний продаж», який включає заклики і крики, спрямовані на залучення покупців.

За порушення цієї заборони торговцям загрожує штраф у розмірі 1295 лір, що становить близько 50 доларів.

Поліцейські, які здійснюють інспекцію ринків на околицях Анталії, активно попереджають торговців про запровадження цього нового правила.

Крім того, запроваджено додаткове покарання для тих, хто порушуватиме це правило неодноразово. Якщо продавцю виписують 3 штрафи за рік, йому буде заборонено відкривати свої магазини три тижні.

Ці заходи спрямовані на забезпечення спокійної атмосфери на ринках та захист інтересів покупців, запобігаючи нав’язливим методам продажу.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туреччина по всій країні проводить найбільшу антитерористичну операцію, включаючи Анталію та Стамбул

Туреччина
Туристів попередили, що Туреччина здійснює найбільшу антитерористичну операцію по...

У п’ятизірковому турецькому готелі сталася пожежа через забуту туристом зарядку

Готелі
В Анталії на даху п'ятизіркового готелю спалахнула пожежа. За...

В Анталії заарештували туристів, які збирали каміння для свого домашнього акваріуму

Туреччина
Три звичайні на вигляд невеликі камені, які повинні були...

Стало відомо скільки всього готелів у Туреччині

Готелі
Станом на кінець серпня 2023 року кількість готелів, сертифікованих...

Анталія перетворилася на справжній магніт для Голлівудських кінорежисерів

Туреччина
Туреччина не лише збільшує свою популярність серед туристів, а...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму