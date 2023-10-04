В Анталії повідомили, що туристи якої національності дають більше чайових.

Турецька провінція Анталія отримує мільйони туристів щорічно, і кожен відпочиваючий робить свій внесок, причому не тільки в економіку регіону, але і в кишені обслуговуючого персоналу. Як з’ясувалося, щедрі чайові найчастіше залишають німецькі туристи. Ступінь щедрості, як правило, залежить від ступеня задоволеності послугами обслуговуючого готелю, наголосили експерти готелів Анталії, коментарі яких оприлюднив турецький портал Gun Haber.

Туризм у місті та однойменній провінції зростає. Так, експерти прогнозують прибуття 17 млн. гостей цього року. Нагадаємо, згідно з відкритими звітами, за минулі 9 місяців регіон відвідали вже 11 млн. гостей. Високий сервіс, що пропонується в готелях, винагороджується відпочиваючими у вигляді чайових. Привітний персонал, допомога в обслуговуванні в різних сервісах — все це стимулює відпочиваючих дякувати обслуговуванню за допомогою чайових.

Але не всі національності дотримуються цієї практики. Реджеп Явуз, голова робочої групи з туризму міської ради Анталії, навів відповідний приклад: «Японці, наприклад, не дають чайових. Цей жест вони розглядають як ганьбу. А ось німці намагаються завжди дякувати за надані послуги та залишити чайові у розмірі близько 10% від загальної суми рахунку. Американці, навпаки, розглядають чайові як уже включені до рахунку». Щоправда, експерт забув уточнити, що минулого літнього сезону німці воліли економити на падінні турецької ліри і дякували персоналу не євро-банкнотами, як це було раніше прийнято, а турецькою валютою, що стрімко знецінюється.

А ось Ердал Алтундаг, голова команди, яка обслуговує 5-зірковий готель у районі Кунду, поскаржився на здешевлення своєї праці: «Німці з європейських країн дуже багато дають чайових. Раніше наші гості давали іноземну валюту та банкноти, а тепер здебільшого монети».

У той же час деякі туристи практикують заохочення обслуговуючого персоналу за допомогою монет, що вийшли з обороту. «Є туристи, які дарують персоналу гроші, що вийшли з обігу», — додав він. — На жаль, трапляються й такі випадки».