В Анталії оголошено про продовження літнього сезону

Літній туристичний сезон продовжено ще цілий місяць на пляжах Анталії — головної курортної провінції Туреччини. Вперше в історії туризму цієї країни найпопулярніші пляжі продовжили прийом туристів до початку календарної зими. І все завдяки надзвичайно спекотній погоді, яка встановилася над Східним Середземномор’ям.

По-літньому спекотне сонце, як і раніше, обігріває курорти Туреччини, тому пляжі в популярній Анталії заповнені натовпом відпочиваючих. Згідно з прогнозом метеорологів, денна температура в Анталії на рівні +24 градуси триватиме щонайменше до середини листопада. На такому ж комфортному рівні зараз тримається температура води в морі.

Патара

У напрямку Каша, в Патарі, де розташовується шикарний піщаний пляж довжиною 18 кілометрів, що переплітається з древнім містом Патара і є одним з найдовших пляжів у світі, туристам буде доступна вся інфраструктура до кінця листопада, хоча в минулі роки об’єкти, якими розповідає муніципалітет, завжди закривалися 31 жовтня. Сезон вирішено було продовжити через хорошу погоду цього року і приплив відпочиваючих.

За словами Алі Пехліван, керуючого об’єктами на пляжі Патара, останніми роками щодня наприкінці жовтня на пляж приїжджало близько 100 місцевих та іноземних туристів, проте наразі трафік зріс у 10-15 разів. «Цього року хороша погода, тому зараз на узбережжі щодня знаходиться від 1.000 до 1.500 осіб. Купаються в морі цілими днями. 90 відсотків прибулих складають британські, німецькі, російські та італійські туристи. Щодня після 10:00 ранку пляж починає заповнюватись. Ми передали ситуацію нашому мерові Кашу Мутлу Улуташу. Президент також продовжив термін закриття об’єктів до кінця листопада. Вперше сезон стає довшим», – навела цитату його заяви турецька Haberturk.

Коньяалти

З іншого боку, пляж Коньяалти у центрі Анталії також приваблює любителів сонячної погоди. Пляж, що обслуговується цілий рік, цікавий для тих, хто влітку виходить у море, а взимку подорожує узбережжям.