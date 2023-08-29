В Анталії 4500 моряків з найбільшого у світі американського авіаносця поїхали на екскурсії

В Анталії проводиться екскурсія для специфічних туристів. На екскурсії найпопулярнішою туристичною провінцією Туреччини поїхали 4 500 моряків з найбільшого у світі американського авіаносця. Йдеться про авіаносці «Джеральд Р. Форд», який кинув якір у порту Анталії.

Примітка: Детальніше читайте у матеріалі “В Анталію прибув найбільший у світі авіаносець: вражені його розмірами туристи роблять селфі“.

Як повідомляє турецьке видання Borsatek, цей «візитер», авіаносець ВМС США класу «Німіц», вступив у дію 17 липня 2017 року, і є найбільшим у світі авіаносцем з повною водотоннажністю 100 000 тонн, довжиною 333 метри та польотною палубою 78 метрів.

На кораблі встановлені 4 реакторні енергоустановки GE A1B потужністю 75 000 к.с. За допомогою електроенергії, отриманої від цих реакторів, можна підняти повітря 100 F/A-18E/F Super Hornet, 20 EA-18G Growler і 30 вертольотів.

На борту корабля перебуває 4500 осіб особового складу. Саме вони поїхали на екскурсії визначними пам’ятками Анталії.

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