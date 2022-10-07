В Аланії хочуть пустити недоїдки, що залишилися від туристів на корм для тварин

В одному з великих курортів Туреччини, Аланії, планують запустити переробку недоїдків, які залишають туристи в готелях, на корм для бездомних тварин. Про це повідомляє турецьке видання Turizm Days.

Проєкт будівництва підприємств з переробки продуктів, що залишилися в готелях Аланії, анонсував у Всесвітній день захисту тварин, що відзначається 4 жовтня, президент Торгово-промислової палати Аланії (ALTSO) Мехмет Шахін.

“У нашій Аланії понад 650 сертифікованих туристичних об’єктів і сильна економіка, тому ми можемо дозволити нашим бродячим тваринам жити в приємніших умовах завдяки цьому проєкту”, – заявив він.

Мехмет Шахін уточнив, що підприємство з переробки відходів готельних ресторанів у корм для бродячих тварин буде реалізовано за умови, що недоїдки будуть поставлятися лише з продуктів, що залишилися в готелях Аланії, та висловив сподівання, що жителі міста погодяться на будівництво нового об’єкту.