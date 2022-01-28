Український Трускавець та турецький Кемер домовилися про співпрацю

Український Трускавець та турецький Кемер посилюватимуть співпрацю у різних сферах, зокрема туристичній, для збільшення потоку іноземних гостей на Львівщину.

Про це йшлося під час зустрічі мерів двох міст, яка відбулася у Трускавці 26 січня, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Трускавецької міської ради у Фейсбуці.

«Упевнений, що наша співпраця матиме реальні добрі плоди, одним з яких стане пожвавлення туристичних потоків, збільшення кількості туристів, які приїжджають на Львівщину і, зокрема, до Трускавця з Туреччини. Кемер є нашим посольством у Туреччині, нашим другом та партнером, у якого можемо і самі повчитися та запропонувати йому наш досвід вирішення тих чи інших питань», — сказав на зустрічі з турецькою делегацією міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

У планах щодо поглиблення співпраці українського Трускавця та турецького Кемера — проведення спільного українсько-турецько-азербайджанського медично-туристичного форуму, розширення співпраці з авіакомпанією «Турецькі авіалінії» для збільшення туристичного потоку з Туреччини на Львівщину, обмін досвідом, спільні проекти у різних сферах.

У складі турецької делегації, яку очолив міський голова Кемер Неджаті Топалоглу, члени муніципальної ради Кемер, представник Спілки готелів Кемер.

Неджаті Топалоглу закликав трускавчан проводити свій відпочинок у турецькому Кемері.

Співпраця Кемера та Трускавця було розпочато у 2019 році. У грудні 2019 року делегація з Кемера відвідала Трускавець, 19 жовтня 2021 року в Кемері було підписано угоду про партнерство та співпрацю між містами.

Як відомо, Кемер з 2008 року вже є містом-побратимом Южного на Одещині. У вересні 2018 року на знак побратимства двох міст у Южному відкрито Турецький сквер.