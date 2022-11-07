Україна принесла туризму Туреччини казкові прибутки: турецькі ЗМІ пояснили, як це вийшло

«Є країна, яка отримала свою безперечну вигоду від війни між Росією та Україною. І ця країна — Туреччина», – з такою відвертою заявою виступив на сторінках турецької Тurizmgazetesi місцевий експерт Фехмі Кофтеоглу. Як пояснив експерт, ситуація, що склалася, вже принесла Туреччині казкові прибутки — і, швидше за все, продовжить приносити, оскільки ЄС, постачатиме до Туреччини туристів, які рятуються від зимових холодів і високих цін.

«Є країна, для якої ситуація з Україною виявилася безперечно вигідною. І це Туреччина», – прямо заявив експерт та запропонував подивитися на ситуацію в туризмі з цього погляду. За його словами, на початку передбачалося, що війна в Україні вкрай негативно позначиться на туризмі, зокрема, так передбачав і сам автор статті.

«Дозвольте сказати, що я був неправий. Війна в Україні пішла на користь Туреччини. У туризмі втрат немає, навпаки, цифри йдуть до рекорду. У цей період кількість відвідувачів і прибутки від туризму збільшилися, готелі підвищили свої ціни», – заявив Кофтеоглу. Більше того, енергетична криза в Європі, «примушує європейців проводити зимові місяці в Туреччині», доповнив експерт. У результаті «сотні готелів у прибережних районах залишаться відкритими взимку цього року за бажанням інвесторів, операторів та співробітників галузі».

Це ще не всі позитивні сторони для Туреччини. За його словами, Стамбул став перевалочним хабом для Росії, чиї літаки не могли літати через санкції. У підсумку в статистиці, що публікується Європейською асоціацією аеропортів (ACI), щомісяця, аеропорти Стамбула та Анталії стабільно займають по пасажиропотоку перше місце, починаючи з лютого. Більше того, російські мігранти, які масово побігли з Росії як у лютому, так і у вересні, після оголошення мобілізації, забезпечили турецьким перевізникам найприбутковіший період за останні роки. “Незважаючи на те, що ціни на авіаквитки зросли чотириразово, літаки буквально брали штурмом”, – заявляє турецький експерт.

Є й більш глобальні вигоди, які вже майже не стосуються туризму. «Поки в Європі була енергетична криза, у нашій країні проблем у цій сфері не було, а війна в Україні поставила на порядок денний перетворення Туреччини на енергорозподільчий центр», – наголосив пан Кофтеоглу.