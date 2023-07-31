У туризмі Туреччини розпочалася рецесія: популярний курорт скаржиться, що туристи кудись зникли

Ще один популярний, хоч і не надто помітний на українських туристів турецький курорт, поскаржився, що туристи кудись зникли. Про це заявив Хілмі Селімоглу, голова ради директорів Eden Group, який оцінив ситуацію в провінції Чанаккале, окремо — на місцевому курорті Ассос. Він заявив, що у регіоні, який щорічно приймає тисячі туристів, спостерігається рецесія та великий спад.

Селімоглу, голова правління Eden Group, яка обслуговує чотири готелі на даному курорті, заявив, що раніше в цих готелях «було складно знайти кімнату, тепер навпаки». «Як один із перших професіоналів у галузі туризму в регіоні, я хотів би звернути увагу на застій та рецесію у туризмі цього року. В останні роки було важко знайти кімнату, зараз ми переживаємо складний період у середині сезону. Особливо страждає на Ассос, який є одним із ключових курортів, і в цей період переживає тишу», – заявив турецький експерт.

Серед основних проблем регіону, де «природа та історія переплітаються» він назвав, по-перше, брак кадрів. По-друге, що очікувано, проблемою є ціни на курорті.

Нагадаємо, Чанаккале – це провінція на стику Мармурового та Егейського морів. Відома вона тим, що поряд знаходиться знаменита Троя, куди зазвичай приїжджає безліч туристів. Сам курорт Ассос знаходиться за 20 км від міста Чанаккале, столиці однойменної провінції.