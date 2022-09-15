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У туристів Туреччини рекордно зросли витрати на проживання

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У туристів Туреччини рекордно зросли витрати на проживання

Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой заявив, що добова витрата на проживання одного туриста в Туреччині цього року може досягти рекордних 84 доларів.

Чиновник також зазначив, що метою є довести цей показник до 93 доларів. На початку туристичного сезону було поставлено завдання прийняти 42 мільйони відпочиваючих та довести доходи країни від індустрії гостинності до 35 мільярдів доларів.

Мехмет Нурі Ерсой розповів про статистику в Анталії:

“Минулого року Анталья прийняла дев’ять мільйонів туристів. Вважаю, що до кінця поточного року ця цифра варіюватиметься від 12 до 13 мільйонів гостей. Ми бачимо, що сезон стає довшим. Швидше за все, зараз він триватиме не до жовтня, а до кінця листопада “.

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