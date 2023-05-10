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У турецьких аеропортах узаконили “офіційне пограбування” туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Аеропорт Стамбула знову став найбільш завантаженим у Європі

В аеропортах турецьких курортах узаконено «офіційне пограбування» туристів. Так описав ситуацію в міжнародному терміналі аеропорту Даламан турист, який жахнувся від місцевих цін. Турецькі ЗМІ наводять його чек, у якому надруковано, що дві шоколадки та пляшечки води обійшлися цьому туристові у 301 турецьку ліру — тобто. 570 гривень.

За 0,5 л води Nestle, ціна якої на ринках становить 8,50 TL, стягується 53,86 TL, а за шоколад Kitkat, ринкова ціна якого становить 7 TL, стягується 96,95 TL. Це непомірна ціна та узаконена грабіж», – обурився турист.

Нагадаємо, що раніше скарги на грабіжницькі ціни надходили і з аеропорту Стамбула. Там обурені пасажири також говорили про пограбування. “Я тебе пограбую, а ти пограбуєш пасажира, який приїхав сюди”, – так описав цінову політику оператора міжнародного аеропорту Стамбула обурений кореспондент місцевих ЗМІ, який опублікував колонку про грабіжницькі ціни на харчування в місцевому аеропорту. За його словами, основна причина полягає в тому, що оренда магазинів, що продають продукцію, оплачується в євро, в результаті власники задирають ціни, перекладаючи всі збитки на туриста. “Піца в аеропорту Стамбула коштує 530 TL, бутерброди – 110 TL, банки з напоями – 63 TL, а бутильована вода – 31 TL”, – нагадав оглядач. Тобто, піца коштуватиме понад 1000 грн.

Втім, не лише аеропорти із високою ціною оренди намагаються залізти в кишеню до туриста. У популярних туристичних місцях доводиться уважно стежити за цінами в ресторанах — інакше можна нарватися на дивовижні цінники.

Наприклад, туристи «прославили» сумнозвісний устричний бар DK Oyster на курортному острові Міконосі в Греції, де один з туристів отримав рахунок за чотири напої та закуску на 425 євро. А загалом пляжний бар на чудовому острові Платіс Ялос став відомий через грабіжницькі ціни і не раз звинувачувався в шахрайських діях по відношенню до туристів.

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