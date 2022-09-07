У турецькому готелі директор влаштував бордель

Поліція заарештувала власника та співробітника турецького готелю в районі Акденіз курортної провінції Мерсін за проституцію та перетворення власного готелю на бордель.

При цьому послуги інтимного характеру надавалися не запрошеними дівчатами, а безпосередньо заарештованими співробітниками турецького готелю для отримання додаткового заробітку, повідомив Turizmajansi.

Рейд жандармерії було організовано після отримання відповідного сигналу. Підозрюваних, доставлених до будівлі суду, заарештували за звинуваченням у попередній змові. Їм загрожує суворе покарання.