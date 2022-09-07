Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ турецькому готелі директор влаштував бордель
ТуреччинаТуризм

У турецькому готелі директор влаштував бордель

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
У турецькому готелі директор влаштував бордель

Поліція заарештувала власника та співробітника турецького готелю в районі Акденіз курортної провінції Мерсін за проституцію та перетворення власного готелю на бордель.

При цьому послуги інтимного характеру надавалися не запрошеними дівчатами, а безпосередньо заарештованими співробітниками турецького готелю для отримання додаткового заробітку, повідомив Turizmajansi.

Рейд жандармерії було організовано після отримання відповідного сигналу. Підозрюваних, доставлених до будівлі суду, заарештували за звинуваченням у попередній змові. Їм загрожує суворе покарання.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму