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У Туреччині зробили заяву про терміни початку літнього сезону у зв’язку із землетрусом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Турецькій Анталії було встановлено рекорд

У Туреччині зробили заяву про терміни початку літнього сезону у зв’язку із землетрусом: представники туристичного бізнесу запевнили, що сезон літо-2023 у Туреччині стартане без жодних затримок. Таку заяву зробив голова ради директорів Торгово-промислової палати Манавгата (MATSO) Сейді Тахсін Гюнгор, коментуючи ситуацію з початком літнього сезону, землетрусом та біженцями, яких дали притулок у готелях.

«Об’єкти розміщення розпочали підготовку до туристичного сезону 2023 року. Він буде введений без жодних затримок у стартовому календарі», – заявив експерт. Гюнгор також назвав «хибними» заяви про те, що готелі, які наразі допустили для проживання жертв землетрусу, «запізняться до сезону».

«Жертви землетрусу було розміщено у наших установах за планом, створеним до того, як вони були розміщені в установах у Манавгаті. В іншому випадку зрив туристичного сезону 2023 року поставив би туристичні об’єкти, законтрактовані в зимові місяці, у скрутне становище і викличе економічну кризу для готельєрів та професіоналів туризму», – заявив він.

Однак, як запевняє турецький експерт, «перед початком туристичного сезону наша держава переведе постраждалих від землетрусу, яких приймають у Манавгаті, у захищені, добрі умови проживання». “Туристичний сезон 2023 року почнеться без збоїв”, – додав він.

Додамо, що буквально днями у Туреччині обговорювалося питання вдало виселити з готелів Анталії постраждалих від землетрусу. Принаймні, згідно з даними турецьких ЗМІ, урядовці знайшли вже два варіанти. Один з яких знову безпосередньо пов’язаний з готелями та курортами. Проте за його реалізації швидше за все виникнуть труднощі.

Ідея проста – в той час як для пляжних курортів Туреччини ось-ось відкриється весняно-літній сезон, на гірськолижних курортах країни, які постраждали цього сезону від відсутності снігу, сезон якраз закінчується. І в рамках пошуку рішення, де розмістити постраждалих від землетрусу, які зараз проживають в готелях Анталії та інших курортах, пропонується задіяти «гірськолижні» потужності. У чому проблеми цього «маневру» і які рішення пропонує уряд — читайте за посиланням.

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