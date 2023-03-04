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У Туреччині знову землетрус: люди вже не знають куди тікати і що робити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині знову землетрус: люди вже не знають куди тікати і що робити

Поки експерти і прогнозисти з усього світу роблять лякаючі заяви про мега-землетруси по всій земній кулі, райони Туреччини, що постраждали, продовжують трясти афтершоки. «Люди вже не знають, куди бігти і що робити — вони досі не оговталися від смертоносних землетрусів, які спричинили масові руйнування та залишили тисячі людей без даху над головою і в горі, а афтершоки продовжують посилювати їхні проблеми», – пише турецька преса.

Менш ніж за місяць після руйнівного землетрусу 6 лютого в Туреччині було зареєстровано 13 тисяч афтершоків, повідомило сьогодні Державне управління з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Кількість жертв минулорічної трагедії перевищила 45 тисяч людей.

У заяві AFAD йдеться, що 13 000 землетрусів, які зазвичай мали бути зареєстровані протягом шести місяців, сталися менш ніж за місяць.

Тим часом підземні поштовхи у цьому районі продовжуються.

Сьогодні о 13:26 за місцевим часом (12:26 за київським часом) у районі Кахраманмарас (південний схід Туреччини) зареєстровано новий землетрус магнітудою 4. Епіцентр землетрусу перебував у місті Дулкадироглу, а глибина становила 4,6 кілометра, повідомляє AFAD.

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