У Туреччині знайшли тіло туриста, який вийшов із готелю 24 дні тому

У популярному курортному районі Фетхіє в Туреччині (провінція Мугла) через 24 дні виявлено тіло зниклого безвісти туриста з Німеччини. Його знайшли інші мандрівники у Келебеклера Вадісі — «Долини метеликів».

Тіло зниклого 27-річного німця Фабіана Філіпа Фаранця Ветцеля, який 7 жовтня залишив свій готель і перестав виходити на зв’язок, одразу став об’єктом поліцейського розслідування, уточнила газета Dailysabah. Загони жандармерії та добровольці шукали зниклого мандрівника, проте їхні дії довго не давали результатів. Через 24 дні туристи, які ходили долиною в районі Фаралія, повідомили в поліцію, що внизу урвища бачили тіло людини.

Попередня версія слідства — зниклий турист загинув через падіння зі скелі. Після експертизи прокуратури тіло було відправлено до судово-медичної установи Мугли.