У Туреччині знайшли спосіб, як заробляти з туристів у 2 рази більше

Туреччині слід було б наголосити на залучення спортивних туристів, оскільки дохід з них приблизно вдвічі перевищує дохід зі звичайного «пляжника». Таку оцінку представив оглядач газети Dünya Саді Оздемір, пояснивши, як Туреччині зароблятиме з туристів у 2 рази більше. “Дохід на одного гостя у спортивному туризмі приблизно вдвічі перевищує середній дохід на одного туриста і, хоча загальні доходи від туризму у світі зросли однозначними числами, у спортивному туризмі спостерігалося двозначне зростання”, – заявив він.

Насамперед експерт нагадав, що міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой оголосив про мету «50 мільйонів туристів і дохід у 44 мільярди доларів» до 2022 року. «Якщо підрахувати, то наш дохід на одного туриста становитиме приблизно 880 доларів. У цьому випадку наші доходи від туризму покриють значну частину великих видатків у зв’язку з глобальною енергетичною кризою», – заявив турецький експерт.

Однак він наголошує, що є й інша точка зору. Багато хто заявляє, що дохід на одного туриста насправді в Туреччині дуже низький, «люди приїжджають і живуть у нашій країні безкоштовно». У тому числі про це говорять і противники «все включено» і т.д.

«Проте професіонали у сфері туризму знають, що дохід на одного туриста в Іспанії, Франції чи Греції, які завжди наводяться як приклад, близький до нашого та коливається в межах 700-950 доларів. Тому що основним джерелом загальних доходів від туризму в усьому світі є «масовий» туризм. Але є нішеві галузі, які суттєво дорожчі», – зазначив експерт.

За його словами, окрім «туризму моря, піску та сонця» Туреччина так само успішно може розвивати ще один вид туризму, який знаходиться на піку популярності останніми роками «у всіх туристичних країнах з гарною інфраструктурою», – це «спортивний» туризм. «Інвестиції в спортивну інфраструктуру значною мірою завершено, і значна частина наших готелів усвідомила важливість спорту для своїх гостей. Нагадаємо, до пандемії Covid-19 річний оборот спортивного туризму в усьому світі оцінювався у 200 мільярдів доларів, але частка Туреччини у цьому торті становила приблизно 2 мільярди доларів», – розповів експерт. За його словами, загалом кількість іноземців, які щорічно приїжджають до Туреччини на відпочинок, у походи або на змагання з гольфу, футболу, вітрильного спорту, тенісу тощо, перевищила приблизно 1 мільйон.

«На цьому етапі хотілося б звернути увагу на цікавий факт. Прибуток на одного гостя» у спортивному туризмі приблизно вдвічі перевищує середній дохід на одного туриста. У той час як загальні доходи від туризму у світі зросли однозначними цифрами, у спортивному туризмі спостерігалося двозначне зростання. Цей імпульс продовжується. І Туреччині необхідно активізувати свою участь», – заявив експерт.