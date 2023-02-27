У Туреччині знайшли, куди виселити з готелів Анталії постраждалих від землетрусу

У Туреччині намагаються вирішити проблему, куди виселити з готелів Анталії постраждалих від землетрусу. Принаймні, згідно з даними турецьких ЗМІ, урядовці знайшли вже два варіанти. Один з яких знову безпосередньо пов’язаний з готелями та курортами. Проте за його реалізації швидше за все виникнуть труднощі.

Ідея проста – в той час як для пляжних курортів Туреччини ось-ось відкриється весняно-літній сезон, на гірськолижних курортах країни, які постраждали цього сезону від відсутності снігу, сезон якраз закінчується. І в рамках пошуку рішення, де розмістити постраждалих від землетрусу, які зараз проживають в готелях Анталії та інших курортах, пропонується задіяти «гірськолижні» потужності.

Щоправда турецькі експерти одразу виявили проблему — гірськолижні готельні ємності Туреччини значно менші за пляжні. Так, з гірськолижних центрів Улудаг має в своєму розпорядженні 17 готелі на 5 тис. місць, Карталка – 14 готелі на 1.7 тис. місць, Ерджієс – 13 готелі на 1 тис. місць і т.д. Загалом загальна місткість попередньо становить близько 15 тис. місць. У той час, як в Анталії вже розміщено близько 75 тис. постраждалих із зони землетрусу.

Другий варіант, який анонсувала турецька державна адміністрація, — це проект для приватних осіб «Нехай мій дім буде твоїм будинком». У рамках проекту передбачається, що ті, хто має другий будинок, здадуть його в оренду сім’ї, яка постраждала від землетрусу, на один рік, а орендну плату, електрику, воду та природний газ оплачуватиме адміністрація губернатора району. Турецькі ЗМІ зазначають, що в умовах, коли орендна плата зростає у геометричній прогресії, це по-своєму приваблива пропозиція. Однак поки що учасників проекту також не більше 10 тис.

Також орієнтовно названо дату, після якої буде потрібний складний вирішення питання з біженцями, розміщеними в готелях. І їй вважають уже середину березня, до якої залишилося мало часу.